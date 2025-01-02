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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские военные в Курском приграничье поразили танк Leopard 2A6 с помощью FPV-дрона на оптоволокне
Рывок в военных технологиях за три года — колоссальный.

Россия начинала специальную военную операцию, как во время «Прямой линии» в декабре выразился президент России Владимир Путин, вынужденно и без должной подготовки. Очевидно, в несбывшемся расчёте на то, что Киев падёт очень быстро и подпишет все необходимые Москве документы. Так бы оно, конечно, и произошло, если бы не непредусмотренный планом прискочивший в Киев тогдашний премьер Британии Борис Джонсон с его обещаниями о бесконечной поддержке Украины вплоть до её «полной победы».

В результате конфликт превратился из операции по принуждению Украины к миру в операцию по полному военному разгрому Украины, а вместе с ней — и принуждения к миру и ответственности спонсирующего её коллективного Запада. Практически сразу стало очевидно, что оружием современности являются беспилотники разных типов, и если на начало боевых действий РФ объективно в данном вопросе отставала, то теперь обладает абсолютным превосходством и в этой сфере, ежемесячно производя тысячи самых разных БПЛА. В том числе и FPV дроны на оптоволокне.

Преимущество оптоволоконных FPV-дронов заключается в их неуязвимости для средств радиоэлектронного подавления, точности наведения и, как следствие, в возможности нанесения филигранных повреждений технике противника. Наиболее активно сейчас эти беспилотники используются для отражения вооружённой агрессии ВСУ в Курской области, и сегодня в Сети появились очередные кадры поражения украинской бронетехники операторами оптоволоконных FPV-дронов.

На сей раз отправившимся в последний путь героем злодеем стал танк Leopard 2A6 производства Германии. Следует понимать, что уровень истощения ВСУ сейчас столь серьёзен, что техника западного производства на отдельных участках линии боевого соприкосновения, в том числе на Курском направлении, является преобладающей.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #беспилотники #leopard 2 #leopard #fpv-дроны
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