Рывок в военных технологиях за три года — колоссальный.

Россия начинала специальную военную операцию, как во время «Прямой линии» в декабре выразился президент России Владимир Путин, вынужденно и без должной подготовки. Очевидно, в несбывшемся расчёте на то, что Киев падёт очень быстро и подпишет все необходимые Москве документы. Так бы оно, конечно, и произошло, если бы не непредусмотренный планом прискочивший в Киев тогдашний премьер Британии Борис Джонсон с его обещаниями о бесконечной поддержке Украины вплоть до её «полной победы».

В результате конфликт превратился из операции по принуждению Украины к миру в операцию по полному военному разгрому Украины, а вместе с ней — и принуждения к миру и ответственности спонсирующего её коллективного Запада. Практически сразу стало очевидно, что оружием современности являются беспилотники разных типов, и если на начало боевых действий РФ объективно в данном вопросе отставала, то теперь обладает абсолютным превосходством и в этой сфере, ежемесячно производя тысячи самых разных БПЛА. В том числе и FPV дроны на оптоволокне.

Преимущество оптоволоконных FPV-дронов заключается в их неуязвимости для средств радиоэлектронного подавления, точности наведения и, как следствие, в возможности нанесения филигранных повреждений технике противника. Наиболее активно сейчас эти беспилотники используются для отражения вооружённой агрессии ВСУ в Курской области, и сегодня в Сети появились очередные кадры поражения украинской бронетехники операторами оптоволоконных FPV-дронов.