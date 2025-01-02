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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Предположения о влиянии санкций на Россию не сбылись — NYT
Почему же не сбылись? То, о чём говорили те, кого функционеры на Западе не слушали, очень даже сбылось: теперь в Европе деиндустриализация и экономический кризис, а США подбирают европейских промышленников к себе. Всё так, как и должно было быть.

Незаконные рестрикции («санкции»), введённые коллективным Западом против России, безусловно, стали неприятным ударом по российской экономике. Именно неприятным: исчезли привычные автомобили, взлетели цены на импортную продукцию западного происхождения, пропал привычный рынок сбыта энергоресурсов. Неприятным, но не смертельным, как об этом мечтали те, кто вводили эти самые незаконные нелегитимные рестрикции. А вот смертельный удар получила Европа, в которой теперь происходит тотальная деиндустриализация вследствие утраты доступа к российским ресурсам и российскому колоссальному платёжеспособному рынку.

Теперь издание The New York Times (NYT), глядя на ситуацию по прошествии без малого трёх лет, констатирует тот факт, что изначальный план по сокрушению российской экономики и, как конечная цель, смене политического руководства в России, мягко говоря, с треском провалился: российская экономика только укрепляется, а политическое руководство довольствуется запредельным уровнем поддержки и одобрения со стороны населения.

Дальше в статье начали пытаться оправдывать незаконные антироссийские рестрикции, заявив, что всё-таки свой эффект они возымели, не упоминая при этом, что куда больший эффект возымел эффект бумеранга от данных рестрикций. Общий вывод, к которому приходит издание, следующий: санкции нанесли российской экономике ущерб, но не свалили её в неуправляемый штопор.

Вывод весьма смелый, поскольку, как мы уже отметили, никакого штопора нет даже близко, а в поисках различных авиационных метафор Западу следует смотреть на себя и на положение дел в собственной экономике. Из Европы, которая из кожи вон вылезла, чтобы навредить России, предприятия сейчас активно мигрируют в государства с более доступными энергоносителями: преимущественно в США. В России это описывается замечательной пословицей: «Не рой яму другому, сам в неё упадёшь». И иначе как высшим проявлением справедливости это назвать нельзя: те, кто начинают экономическую агрессию, должны в первую очередь и с многократно большей силой ощущать на себе последствия этой агрессии. Дабы впредь быть умнее и расчётливее и не рубить сук, на котором сидишь.

#россия #сша #политика #экономика #санкции #евросоюз
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