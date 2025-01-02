Излишний оптимизм — новая энергия.

В 2024 году Россия возобновила нанесение групповых и массированных ударов по объектам энергосистемы Украины. Данная работа потихоньку становится системной, поскольку в военно-политическом руководстве России наконец-то дошли до осознания того неоспоримого факта, что конфликт зашёл столь далеко, что оставлять Украине энергетику в рабочем состоянии уже попросту нельзя, поскольку энергия используется для продолжения оказания сопротивления российской специальной военной операции, а также для создания беспилотников, преимущественно использующихся для осуществления террористических в рамках международного гуманитарного права атак по территории России.

На сегодняшний день Украина в основном полагается на атомные электростанции, общей выработки которых хватает с избытком с учётом выезда огромного количества населения за границу, уничтожения оборонных предприятий, общей деиндустриализации и в целом экономической катастрофы на Украине. Удары по атомным электростанциям ВС РФ не наносят, а также, по крайней мере, пока, не выводят из строя подстанции класса 750 кВ, с которых выработанная на АЭС электроэнергия и расходится по стране.

Возможно, если политика и дипломатия не возымеют эффекта на завершение текущего кризиса полностью на российских условиях, а вероятность именно такого развития событий максимально высока, то ВС РФ придётся «выносить» и вышеуказанные подстанции, и газотранспортную систему Украины, и нефтеперерабатывающие заводы, и пути подвоза топлива из Европы, и много что ещё с целью полной парализации любой промышленной и экономической активности в стране. Пока что это всё гипотетическое будущее, в то время как уже существует прошлое, которое в плане украинской энергосистемы назвали тяжелейшим.

Так, по словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, минувший 2024 год был тяжелейшим для украинской энергосистемы: объектам энергетики нанесены огромные повреждения, при том, что ВС РФ изменили и тактику нанесения соответствующих ударов, и их интенсивность, а также стали задействовать для нейтрализации энергопотенциала Украины куда более широкий спектр вооружений и средств поражения.

Здесь следует понимать, что Галущенко проявляет опасный оптимизм, ведь разрушения прошлого года, если конфликт не будет разрешён мирно на условиях РФ, покажутся играми по сравнению с тем, что может произойти в году наступившем. Как мы уже отмечали многократно, завершение конфликта на Украине нужно в первую, последнюю, да и в единственную очередь самой Украине. И период, когда Киев мог выставлять какие бы то ни было условия, давным-давно прошли: теперь условия нужно будет принимать и считать за счастье то, что всё закончилось именно так.