Это всё замечательно, но... России это зачем?

В результате распада СССР/России, на политической карте появилось 4 вполне себе самодостаточных (РФ, Украина, Казахстан, Азербайджан) осколка и 11 объективно нежизнеспособных, государственность и банальное существование которым обеспечивают другие акторы. Это суровая правда жизни, относиться к ней надо соответствующим образом, без преувеличений и принижений чьих бы то ни было заслуг. По мере того, как понимание объективной реальности приходит к политикам тех самых одиннадцати республик, из их уст начинают звучат призывы к интеграции, а то и вовсе воссоединению на постсоветском пространстве.

В частности, об этом в новогоднем обращении «ко всем постсоветским странам» заявил один из главных оппозиционных политических деятелей Молдавии Илан Шор. По мнению Шора, если постсоветские республики восстановят своё единое экономическое и политическое пространство, то весь мир бы понял, что трогать это объединение нельзя. В надеждах Шора то, что в 2025 году эти процессы воссоединения начнутся не на словах, а на деле.

Здесь, как вы понимаете, вопрос в следующем: зачем это воссоединение нужно России, которая вполне неплохо смирилась с утратой своих советских границ, а вместе с ними — и кучи обязательств по поддержанию всех республик в порядке. Без проведения индустриализации в условной Молдавии она будет России в гипотетическом воссоединении огромной обузой, а проводить индустриализацию, чтобы потом через условные N десятков лет эти куски опять откололись, не заплатив компенсации «центру» — сомнительная затея.

Понятно, что на данном историческом этапе мечта молдавского политика нереализуема по целому ряду никак не зависящих от Молдавии причин. Поэтому, собственно, популизм и продолжается: потому что отвечать за него не придётся.