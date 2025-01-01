Станция, если что, расположена в Приднестровье. Вот такие заковырки вследствие исторических ошибок.

Преимущество тепловых электростанций (ГРЭС, несмотря на схожесть аббревиатур, ничего общего с гидроэлектростанциями не имеют, и являются тепловыми электростанциями колоссальной мощности) заключается в их отказоустойчивости. При прекращении подачи основного вида топлива котлы переходят на топливо резервное. Вот и расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее питавшаяся российским природным газом, поставлявшимся через газотранспортную систему Украины, теперь после прекращения подачи газа была вынуждена перейти на резервное топливо, коим в конкретном случае служит уголь.

Как сообщают приднестровские энергетики, запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит примерно на 50—52 дня её беспрерывной работы. Проще говоря, станция была заранее подготовлена к тому, что Украина наконец-то перерубит себе последний сук, на котором она сидела (газовый транзит из РФ), и подложит свинью всем своим соседям, также зависящим от поставок российского газа.

Вместе с тем вследствие перехода на резервное топливо ГРЭС больше не поставляет электроэнергию в Молдавию. Теперь Кишинёв получает электроэнергию из соседней Румынии. По куда менее демократичным ценам, естественно.

Перед нами прямое продолжение так называемых энергетических войн в Европе, начавшихся в 2022 году с решения Евросоюза ввести незаконные рестрикции («санкции») против России в целом и её энергетического экспорта в частности. То, что в первую, да и в последнюю очередь эти рестрикции подорвали экономику самой Европы, это уже неоспоримый факт, и вызывать он может исключительно моральное удовлетворение. То, на что еврофункционеры надеялись будет происходить в РФ, происходит в ЕС, и это высшее проявление справедливости.