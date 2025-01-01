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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии предупредил Европу о тяжёлых последствиях отказа от российского газа
Европа это хотела, Европа это получила. Не надо никого жалеть.

С сегодняшнего дня российский природный газ больше не поступает в европейские страны через газотранспортную систему Украины. Для России это уже, по большому счёту, исключительно избавление от обязательств и возможность поставить на место и Киев, и Брюссель, для Украины это риск уничтожения газотранспортной системы в рамках эскалации российских ударов по энергосистеме страны, для Европы — дальнейшие проблемы и деиндустриализация. И вот, о том, что главным пострадавшим от этих энергетических войн была, есть и будет Европа, напомнил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В подробности Фицо вдаваться не стал, но очевидно, что имеется в виду резкое повышение стоимости энергоносителей и, как следствие, повышение стоимости производимых с их помощью товаров и услуг. Всё это продолжит взлетать в цене, тем самым продолжая уничтожать конкурентный потенциал европейской продукции в сравнении с той же американской. Напоминаем, что США являются главными выгодоприобретателями от текущих развязанных Евросоюзом энергетических войн с Россией, так что нетрудно понять, в чьих интересах действуют наднациональные европейские функционеры.

Здесь главное не практиковать эмпатию и не начинать жалеть европейских производителей и потребителей. У промышленников были все возможности надавить на свои правительства — в конце концов, при капитализме это крупный капитал указывает, что делать политикам, а никак не наоборот — но там приняли решение сидеть ровно и исполнять незаконные антироссийские рестрикции. А под лежачий камень, как известно, природный газ не течёт.

#россия #экономика #евросоюз #энергетика #словакия #природный газ
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