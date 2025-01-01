На протяжении уже без малого трёх лет российское общество задаётся вопросом, на который нет приличного ответа, кроме «деньги нужны даже такой ценой»: почему даже после всех наложенных Западом на Россию незаконных односторонних рестрикций («санкций») и после, по сути, прямого вступления стран НАТО в украинский кризис на стороне Киева «Газпром» продолжает в бешеных объёмах поставлять природный газ, пусть и теперь преимущественно в сжиженном виде, в эти самые страны коллективного Запада.
Что ж, с сегодняшнего дня, а если быть точными, то с 1 января 08:00 по московскому времени поставки газа в Европу через Украину больше не осуществляются. Об этом официально, причём, совершенно неприемлемо оправдывающимся и чуть ли не просящим прощение тоном заявил «Газпром», сообщивший о лишении его «технической и юридической возможности» транспортировать газ через Украину. Напомним, произошедшее связано с завершением контракта с Украиной на транзит газа, который Киев не стал продлевать, списав причину на боевые действия. Здесь киевских принципиальных функционеров можно даже поблагодарить за это решение, поскольку чем меньше доступных ресурсов будет в Европе, тем меньше оружия она с использованием этих ресурсов сможет произвести, тем меньше этого оружия передаст Украине и тем меньше будет качать права, которых у ЕС, в общем-то, нет и быть не должно.
Цены на газ в Европе на фоне новой реальности поползли вверх, но здесь, что называется, жалеть никого не надо: ЕС сам этого хотел, мечта ЕС исполняется. А уж как будет жить европейская промышленность, десятилетиями сохранявшая конкурентоспособность исключительно за счёт российского газа и иных ресурсов, это нас волновать абсолютно не должно: Европа выбрала неправильную сторону в данном конфликте и должна за это расплачиваться.
Что это означает для Украины? Повышение тарифов на газ и электроэнергию гарантированы, как гарантировано и повышение цен на всё, что производится и обеспечивается с использованием газа и электроэнергии. Проще говоря, абсолютно на всё. Кроме того, теперь перед российским военно-политическим руководством нет никаких сдерживающих факторов при выборе целей для нанесения ударов по энергосистеме Украины. А парализация работы этой системы необходима для сокращения потенциала Украины к оказанию сопротивления специальной военной операции.