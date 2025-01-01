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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Стыдно, что газ так и поставлялся бы, если бы не решение Украины закрыть транзит.

На протяжении уже без малого трёх лет российское общество задаётся вопросом, на который нет приличного ответа, кроме «деньги нужны даже такой ценой»: почему даже после всех наложенных Западом на Россию незаконных односторонних рестрикций («санкций») и после, по сути, прямого вступления стран НАТО в украинский кризис на стороне Киева «Газпром» продолжает в бешеных объёмах поставлять природный газ, пусть и теперь преимущественно в сжиженном виде, в эти самые страны коллективного Запада.

Что ж, с сегодняшнего дня, а если быть точными, то с 1 января 08:00 по московскому времени поставки газа в Европу через Украину больше не осуществляются. Об этом официально, причём, совершенно неприемлемо оправдывающимся и чуть ли не просящим прощение тоном заявил «Газпром», сообщивший о лишении его «технической и юридической возможности» транспортировать газ через Украину. Напомним, произошедшее связано с завершением контракта с Украиной на транзит газа, который Киев не стал продлевать, списав причину на боевые действия. Здесь киевских принципиальных функционеров можно даже поблагодарить за это решение, поскольку чем меньше доступных ресурсов будет в Европе, тем меньше оружия она с использованием этих ресурсов сможет произвести, тем меньше этого оружия передаст Украине и тем меньше будет качать права, которых у ЕС, в общем-то, нет и быть не должно.

Цены на газ в Европе на фоне новой реальности поползли вверх, но здесь, что называется, жалеть никого не надо: ЕС сам этого хотел, мечта ЕС исполняется. А уж как будет жить европейская промышленность, десятилетиями сохранявшая конкурентоспособность исключительно за счёт российского газа и иных ресурсов, это нас волновать абсолютно не должно: Европа выбрала неправильную сторону в данном конфликте и должна за это расплачиваться.

Что это означает для Украины? Повышение тарифов на газ и электроэнергию гарантированы, как гарантировано и повышение цен на всё, что производится и обеспечивается с использованием газа и электроэнергии. Проще говоря, абсолютно на всё. Кроме того, теперь перед российским военно-политическим руководством нет никаких сдерживающих факторов при выборе целей для нанесения ударов по энергосистеме Украины. А парализация работы этой системы необходима для сокращения потенциала Украины к оказанию сопротивления специальной военной операции.

#россия #украина #экономика #евросоюз #промышленность #природный газ
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