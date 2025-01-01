Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Павел Дуров ёмко высказался о западной «свободе слова»
TG-каналы российских СМИ в ЕС заблокированы, каналы западных СМИ в России — нет. Вот и всё, что нужно знать, собственно.

Разговоры о свободе слова на Западе обсуждались в России и в целом в СНГ регулярно. О том, что никакой свободы слова там нет, было понятно и без того многим, но после начала специальной военной операции и введения против России беспрецедентного количества незаконных рестрикций («санкций») данный факт уже стал просто криком кричать, обозначив своё наличие уже перед всеми.

Российских журналистов к западным политикам не пускают (потому что все знают, что ничего внятного там ответить на вопросы представителей России не смогут), а между тем западные журналисты продолжают работать в России и даже задавать язвительные вопросы высшему политическому руководству, получая на них прямые ответы.

Недавно проявился очередной признак угасания и без того еле тлевшей свободы слова на Западе: в Евросоюзе были заблокированы официальные Telegram-каналы российских СМИ. Сегодня данное обстоятельство прокомментировал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Как справедливо отметил Дуров, пока в ЕС в рамках принятых законов и санкций ограничивается доступ к Telegram-каналам российских СМИ, в России продолжают работать Telegram-каналы западных СМИ.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой слова, чем европейские?», — сокрушается Дуров.

И здесь, что называется, ни добавить, ни убавить. Наступает время осознания суровой действительности, в которой свободы слова нигде и никогда не было, нет и не будет: все государства и их объединения действуют в рамках собственных интересов. Проблема в том, что уровень современных западных элит настолько устрашающе упал, что там перестали уже даже заморачиваться над тем, чтобы создавать хотя бы иллюзию поддержания собственных идеологических постулатов.

#россия #политика #евросоюз #telegram
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
43
"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
18
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
20
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
5
Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
+
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
2

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
00:12
Прочитал как на процессорах z80 )))
MSI выпустила обновления для своих материнских плат Intel Z890, содержащее микрокод 0x114
flyne
23:51
В Китае финансовой грамотности не учат, как я понял
Новый SSD от Huawei: 1 ТБ за 32 доллара в Южной Корее
Vito Vago
23:45
Ну не все; страна большая. Но в итоге ВСЕ друг друга поздравят.
FT прогнозирует - Россия и Украина подпишут мирное соглашение в 2025 году
Vito Vago
23:43
Почему не на передовой? А-А, на диване сидишь.
FT прогнозирует - Россия и Украина подпишут мирное соглашение в 2025 году
Vito Vago
23:41
У РФ свои наработки, а у "братьев" из-за океана. *Раньше они скупали "умы", а сейчас...
Глава ГУР Буданов*: российские FPV-дроны на оптоволокне становятся "огромной проблемой" для ВСУ
zloyshkolnik 43
23:39
Либо дурак на диване в е знает
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
zoxa
23:38
а когда по 0.3 евро (это средняя по евросоюзу) - то в-приоритете другие факторы... а где по 50 ценник? жесть, однако
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
World Trailer
23:35
Тут опечатка в статье - "топовое железо: Intel Core Ultra 200" :D
Asus «случайно» показала новый мини-ПК ROG NUC 2025 с RTX 50 и Core Ultra 200
Серж Диезз
23:32
Нормальным людям справки не нужны, а вот у тебя она похоже есть
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Серж Диезз
23:31
Придумай что получше, ты проигрываешь
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем