TG-каналы российских СМИ в ЕС заблокированы, каналы западных СМИ в России — нет. Вот и всё, что нужно знать, собственно.

Разговоры о свободе слова на Западе обсуждались в России и в целом в СНГ регулярно. О том, что никакой свободы слова там нет, было понятно и без того многим, но после начала специальной военной операции и введения против России беспрецедентного количества незаконных рестрикций («санкций») данный факт уже стал просто криком кричать, обозначив своё наличие уже перед всеми.

Российских журналистов к западным политикам не пускают (потому что все знают, что ничего внятного там ответить на вопросы представителей России не смогут), а между тем западные журналисты продолжают работать в России и даже задавать язвительные вопросы высшему политическому руководству, получая на них прямые ответы.

Недавно проявился очередной признак угасания и без того еле тлевшей свободы слова на Западе: в Евросоюзе были заблокированы официальные Telegram-каналы российских СМИ. Сегодня данное обстоятельство прокомментировал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Как справедливо отметил Дуров, пока в ЕС в рамках принятых законов и санкций ограничивается доступ к Telegram-каналам российских СМИ, в России продолжают работать Telegram-каналы западных СМИ.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой слова, чем европейские?», — сокрушается Дуров.

И здесь, что называется, ни добавить, ни убавить. Наступает время осознания суровой действительности, в которой свободы слова нигде и никогда не было, нет и не будет: все государства и их объединения действуют в рамках собственных интересов. Проблема в том, что уровень современных западных элит настолько устрашающе упал, что там перестали уже даже заморачиваться над тем, чтобы создавать хотя бы иллюзию поддержания собственных идеологических постулатов.