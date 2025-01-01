Лучшие танки в своих классах.

Под занавес 2024 года «Уралвагонзавод», являющийся главным производителем тяжёлой бронетехники в России, отчитался об отгрузке в войска заключительной за 2024 год партии танков Т-90М и Т72Б3. Сколько всего танков включены в состав очередной партии, не уточняется, но, судя по кадрам с уходящими за горизонт железнодорожными платформами, речь идёт как минимум о десятках единиц бронетехники.

Предприятие заботливо напомнило о том, что специальная военная операция внесла массу коррективов в оснащение и общую конструкцию танков. В частности, у современных российских поставляемых в войска танков появились такие ныне абсолютно обязательные элементы, как противодронные сетки, резиноармированная защита и дополнительная защита двигателя, кормы и моторно-трансмиссионного отсека. Иными словами, танки, выпускавшиеся до СВО, и те, что выпускаются сейчас, это совершенно разные образцы одной и той же по своей сути техники.

Необходимо понимать, что российские оборонные предприятия ещё на долгие годы будут загружены работой. Нужно не только восполнять потери, понесённые во время специальной военной операции, но и формировать новые полки, армии и корпуса в рамках общего расширения численности ВС РФ. Кроме того, не забываем и о зарубежных заказах: мировой интерес к российскому оружию, предельно убедительно продемонстрировавшего себя в ходе боевых действий высокой интенсивности в рамках противодействия армии, полностью нашпигованной коллективно-западным оружием.