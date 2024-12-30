Так снимать их надо. И со всех стран в мире тоже. Принудительно.

Если задуматься, то в мире огромное количество стран, которые в той или иной степени были затронуты незаконными западными экономическими рестрикциями («санкциями»). Кому-то досталось меньше, кому-то, как России, по полной программе, но во всех без исключения случаях эти ограничения вводились беспричинно, под надуманным предлогом, из политических соображений. Западу ещё обязательно придётся за это ответить, платя компенсации всем, кого затронули их незаконные рестрикции, но пока что об этом говорить рано.

Зато самое время начать разговор о восстановлении Сирии, где теперь заседает выгодное Турции и, как следствие, её союзникам по НАТО правительство. За 13 лет боевых действий Сирия, по сути, стёрта с лица земли, восстановление страны займёт немыслимое количество труда, ресурсов и денег. По подсчётам издания The Wall Street Journal (WSJ), на восстановление Сирии необходимо примерно $400 миллиардов.

Впрочем, всё бы ничего, но деньги сами по себе ничего не значат, если на них невозможно ничего приобрести. В этой связи WSJ упомянуло, что реализовать восстановление страны сирийским властям помешают западные санкции вкупе с общей запредельной инфляцией. Судя по имеющейся у WSJ информации, новые сирийские власти намерены открыть страну, но вот фактор ограничений может все эти планы перечеркнуть.

Понятно, что политике рестрикций, которой до сих пор пользуется коллективный Запад, должен прийти конец. Но добиться изменения правил игры в мире могут только могущественные государства вроде РФ и КНР; остальным придётся к ним присоединяться в качестве временных попутчиков.