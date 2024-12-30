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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Словакии назвали чушью заявление Зеленского об открытии «второго энергетического фронта» против Украины
Ожидать от Зеленского что-то кроме чуши? Оптимистично-с.

Несколько дней назад исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский позволил себе заявить, что Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо, по сути, якобы вступила с Россией в сговор и открывает против Украины «второй энергетический фронт». Данное заявление Зеленский сделал в ответ на то, что Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии в том случае, если Киев не будет обеспечивать транзит российского природного газа в Словакию.

Иными словами, Украина в очередной раз сама виновата во всём, что происходит с ней и вокруг неё, но при этом строит из себя саму невинность. Практически прямым текстом об этом сегодня заявило министерство иностранных дел Словакии, отметившее, что комментарий Зеленского о «втором энергетическом фронте» является не чем иным, как чушью, фантазией.

Собственно говоря, ничего удивительного в таком поведении не только Зеленского, но и всего украинского политического руководства, нет. В Киеве продолжают искренне верить в то, что Украина — пуп Земли, и всё в мире вертится вокруг неё, и все ей всё должны просто потому что (и никто не может внятно объяснить, почему, без заезженных и максимально оторванных от реальности клише). Реальность же такова, что украинский кризис уже перерос в катастрофу, из которой для Украины уже ни при каких обстоятельствах нет приемлемого выхода. Отсюда и паника функционеров, перерастающая в истерику.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #энергетика #словакия
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