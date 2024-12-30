Данная работа должна быть системной. Только так потенциал Украины к оказанию сопротивления СВО может быть нейтрализован.

Мы много раз говорили о том, что украинский кризис зашёл слишком далеко, чтобы его можно было завершить какими бы то ни было полумерами. Принимать реальность киевское политическое руководство, несмотря на то, что объективно конфликт Украиной проигран, всё также не собирается, а это значит, что подавление потенциала к оказанию Украиной сопротивления российской специальной военной операции должно продолжаться.

Ключевой задачей в рамках данного процесса является систематическое, регулярное нанесение огневого поражения объектам энергосистемы Украины. Только так в современных реалиях можно надёжно и гарантированно парализовать производство беспилотников, доставку боеприпасов и техники на линию боевого соприкосновения и в целом подорвать боевой дух.

Собственно, ВС РФ активно «выносят» объекты энергетики, так или иначе питающие предприятия военно-промышленного комплекса Украины, ныне представляющего собой преимущественно кустарное, гаражное и подвальное производство тех же БПЛА в весьма значительных количествах. Сегодня Минобороны сообщило, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия отработали по объектам энергетики Украины.

Следует понимать, что украинская энергосистема проектировалась в советские времена, обладает чудовищным запасом прочности, огромным количеством резервных линий, а также избыточной электрогенерацией: в реалиях абсолютной деиндустриализации Украины, выезда за её пределы огромного количества людей и в целом снижения жизненного уровня потребление электричества обвалилось до столь незначительных показателей, что атомных электростанций с избытком хватает для питания государства. По сути, серьёзных проблем с энергоснабжением городов, даже несмотря на постоянные систематические удары ВС РФ, не наблюдается. Это означает, что необходимо наконец-то прекратить работать в перчатках и начать наносить удары по подстанциям, обеспечивающим передачу энергии от АЭС в объединённую энергосистему Украины.