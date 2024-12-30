Если на то готова сама Грузия.

В августе 2008 года отношения между Москвой и Тбилиси были уничтожены тогдашним грузинским политическим руководством во главе с президентом Михаилом Саакашвили, когда РФ была вынуждена жёсткой силой принуждать закавказскую республику к миру. Долгие годы Грузия будто бы не понимала, что во всём виновата полностью сама, и осознание реальности начало приходить к грузинским властям, по сути, лишь совсем недавно — с момента набора популярности партией «Грузинская мечта», ныне являющейся правящей.

С тех пор многое изменилось: между Россией и Грузией возобновлено авиасообщение, стремительно восстанавливаются экономические связи, но вот самое главное — дипломатические отношения — почему-то остаются разорванными. Понятно, что сшивать их обратно должна сама Грузия, поскольку именно она их разрывала, и вот, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к нормализации отношений «в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси».

Проще говоря, мяч на стороне Грузии. Важно понимать, что добрососедские российско-грузинские отношения нужны в первую, последнюю, да и, по большому счёту, в единственную очередь самой Грузии. Собственно, ей и придётся принимать единственно верные решения в данном направлении.