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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России в 2024 году собрали рекордный урожай риса
Повышение продовольственной безопасности продолжается.

Хотя рис и ассоциируется по большей части с блюдами азиатской кухни, но по сути он также идеально используется в качестве гарнира, а то и напрямую в качестве основного блюда. Было бы, как говорится, желание. А желание имеется, и российские аграрии его активно удовлетворяют. В частности, сегодня стало известно, что за уходящий год, который уже можно без угрызений совести назвать ушедшим, в РФ установлен новый рекорд урожая риса.

Как сообщает издание «Аграрные новости», всего по итогам 2024 года в России было собрано свыше 1,2 млн тонн риса, или на 17 % больше, чем за 2023 год. При этом главным производителем риса в стране является Краснодарский край: на регион приходится больше двух третей от общего объёма собранной культуры — 829 тысяч тонн.

Согласно плану, к 2030 году в России собираются выйти на уровень уборки двух миллионов тонн риса в год, что полностью обеспечит внутренний рынок, а также позволит создать задел на экспорт.

#россия #экономика #сельское хозяйство
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