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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Администрация Байдена напоследок выделила Украине почти $2,5 млрд военной помощи
К вопросу о фантазиях касательно скорого завершения кризиса.

Сейчас в кругах мечтателей почему-то принято надеяться и верить в чудо в виде скорейшего завершения украинского кризиса после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Тешиться этой надеждой было бы вполне естественно, не сохраняй пока ещё свои полномочия уже уходящая администрация президента Джо Байдена, которая делает всё, что от неё зависит, дабы максимально затянуть украинский кризис, убирая у Киева стимул к началу реалистичных переговоров.

В первую очередь это кроется в постоянном выделении вооружений, и сегодня администрация Байдена сообщила об очередном шаге к затягиванию кризиса. Итак, Пентагон выделит примерно $2,5 млрд долларов в вооружениях. Из этой суммы $1,25 млрд — это вооружения, изымаемые непосредственно со складов и арсеналов Пентагона, а ещё $1,22 млрд пойдут на долгосрочные контракты с производителями вооружений в США.

Как видим, США и Германия активно нашпиговывают Украину вооружениями, что прямым и наглядным образом свидетельствует об отсутствии понимания уходящей администрацией Байдена объективной реальности. Для России это означает, что боевые действия, с учётом уже переданной за последние пару месяцев техники и боеприпасов, затянутся ещё в лучшем случае на полгода, а то и вовсе до конца 2025-го.

К сожалению для Украины, исход данного кризиса будет, скорее всего, решён чисто силовым способом, а это значит, что по итогу боевых действий перед нами предстанет абсолютный «failed state», который на долгие десятилетия будет рассадником проблем для Европы. Виноват в этом исключительно коллективный Запад, с него и должен быть спрос в виде репараций, компенсаций и прочих действий, призванных обеспечить устойчивое урегулирование ситуации в Евразии. Собственно, это условие России, и его можно либо принять, либо спихивать решение кризисной ситуации на будущие администрации США. В конечном счёте условия РФ всё равно придётся принимать, вопрос лишь во времени. Всё надо было решать, когда это предлагала Москва, но на Западе решили «понтить» ценой государственности Украины.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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