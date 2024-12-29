Полумеры — это в данном контексте различные нелепые предложения, звучащие из стран коллективного Запада. Данный кризис может быть разрешён только полным выполнением условий РФ, и точка.

Страны коллективного Запада настолько хорошо наловчились обсуждать украинский кризис между самими собой, насколько контрпродуктивно бы это ни было, что совершенно забыли, что в первую и последнюю очередь его решение зависит от России и от того, собирается ли Запад безоговорочно исполнять все без исключения её требования.

Часто звучат заявления о «заморозке» данного кризиса, об откладывании вступлении Украины в НАТО на 10—20 лет, о частичном снятии с России незаконных рестрикций («санкций»), но всё это не имеет совершенно никакого значения по одной простой причине: эти предложения не интересуют РФ, которая, по сути, уже является победителем в данном противостоянии. И вот, о том, что Москва заинтересована только в «надёжных, юридически обязанных договорённостях», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который также добавил, что в этих договорённостях должен быть закреплён «механизм невозможности их нарушения».

Иными словами, Россия готова на урегулирование только на условиях ликвидации всех до единой первопричин данного кризиса. А это, по сути, означает необходимость возвращения к реализации идеи новой архитектуры европейской безопасности с ключевой ролью России в оной. Что до санкций, то они обязаны быть сняты в полном объёме, безоговорочно, и с законодательно закреплённым запретом на их повторное введение при любых условиях, кроме прямой войны с любителями рестрикций.

Вопрос Украины также обязан быть решён на условиях РФ, а они простые: полное разоружение ВСУ (демилитаризация), смена политического руководства в Киеве (денацификация), про НАТО забыть навсегда (нейтрализация), международное признание новых территориальных реалий. Про снятие рестрикций уже сказано. На что-то меньшее идти в сегодняшних реалиях, когда за силовое достижение целей специальной военной операции уже заплачена колоссальная и невосполнимая цена, будет как минимум странно, и это мы ещё мягко выражаемся. Так что Запад должен быть морально готов к реальности. В конце концов, его никто не заставлял влезать в этот кризис, особенно в условиях, когда у него нет перед Украиной абсолютно никаких обязательств. А раз влезли — терпите последствия.