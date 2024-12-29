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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Почти 3 млн американских пенсионеров до сих пор не могут рассчитаться по студенческим кредитам
То есть, по займам, взятым 20-30 и более лет назад.

По данным Департамента образования США, 2,8 миллиона американцев старше 62 лет имеют совокупный долг по студенческим кредитам в размере 121,5 миллиарда долларов. Более 726 тысяч из них старше 71 года. Многие из этих кредитов были взяты 20-30 и более лет назад.

71-летняя Валери Уорнер, например, взяла свой первый кредит в 1980-х годах, чтобы получить юридическое образование, а затем еще один. Сейчас ее долг составляет 268 тысяч долларов.

Уорнер признается, что кредит казался ей разумным вложением в будущее, но высокооплачиваемой работы она так и не нашла. Ее пенсия составляет всего 1000 долларов в месяц, а ежемесячный платеж по кредитам — 1800 долларов. «Как мне жить?» — вопрошает Уорнер.

Организация Debt Collective борется за освобождение пожилых американцев от бремени студенческих долгов. Активисты подготовили меморандум с призывом к Министерству образования списать кредиты в соответствии с Федеральным законом о взыскании исков, который учитывает платежеспособность заемщика и возможность правительства взыскать долг в разумные сроки.

Адвокат Адам Мински, специализирующийся на студенческой задолженности, считает аргументы меморандума обоснованными, но опасается, что суды могут его заблокировать. Администрация Джо Байдена уже предпринимала попытки списать долги для некоторых категорий заемщиков, но большинство этих инициатив были заблокированы. Например, Верховный суд заблокировал план Байдена «Экономия на ценном образовании», предусматривавший снижение ежемесячных платежей и ускоренное списание кредитов. С приходом к власти Дональда Трампа, известного своим негативным отношением к политике Байдена в отношении студенческих кредитов, ситуация вряд ли изменится.

Аналитический центр New America отмечает, что за последние два десятилетия число американцев предпенсионного возраста с долгами по студенческим кредитам, взятыми как для себя, так и для детей по программе Parent Plus, выросло более чем на 500%. Это превращается в серьезную социальную проблему.

#образование
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