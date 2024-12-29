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Редакция
События в мире Михаил Андреев
AP: Швеция начала поиск большого количества мест для захоронений на случай войны
Не лучше ли сделать всё, чтобы этой перспективы избежать? Ну, там, требования России выполнить в полном объёме, невзирая на утрату своего «лица», например? Ведь лучше потерять лицо, чем государственность.

Тёмная сторона любой войны — это человеческие потери. Их масштабы зависят от интенсивности боевых действий, разницы в уровнях подготовки и оснащения враждующих сторон и от уровня сознательности политических руководств соответствующих государств. С сознательностью и логикой в Европе сейчас колоссальные, мы бы даже сказали чудовищные проблемы, и как никто наглядно это решила доказать Швеция.

Так, согласно имеющимся в распоряжении Associated Press сведениям, официальный Стокгольм сейчас активно занимается поиском мест для массового захоронения людей, погибших в результате боевых действий. Проще говоря, Швеция готовится к боевым действиям, в которых неизбежно будет нести колоссальные человеческие потери, и нетрудно догадаться, в конфликте с каким государством такой расклад будет реалистичным.

Как отмечает издание, ссылаясь на шведские источники, власти страны ритуальные службы должны быть готовы к тому, чтобы в случае необходимости обладать достаточным количеством кладбищ, чтобы захоронить до 5 % общества из церковных приходов. В частности, в Гётеборге сейчас прорабатывается плат по приобретению примерно 40 квадратных километров площади для потенциального захоронения приблизительно 30 тысяч погибших в случае боевых действий.

Учитывая, что Швеция — страна с весьма небольшим населением, такие цифры вызывают оторопь, и хотелось бы верить, что среднестатистический швед с данной информацией ознакомится, сделав выводы о невменяемости своего политического функционерского класса. Потому что иначе как намеренной подготовкой к конфликту, в результате которого Швеция потеряет государственность и вообще всё, это назвать невозможно.

И ведь самое трагическое в том, что всего этого можно избежать. Достаточно принять условия России по созданию новой архитектуры безопасности в Европе. Это нужно в первую и последнюю очередь самой Европе. И материал Associated Press — наглядное мрачное тому доказательство.

#психиатрия #швеция
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