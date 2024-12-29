А что? В не столь уж далёкие времена так всё и делалось, и значительная часть территории США была куплена у других государств.

Последнее время избранный президент США Дональд Трамп занимается низкосортным популизмом у себя на родине, а также заставляет трястись поджилки функционеров Дании, Канады и Панамы. Трамп позволил себе заявить, что у США, по сути, есть территориальные претензии на Гренландию (формально управляется Данией), часть территорий Канады, а также на Панамский канал.

Хотя, по сути, ничто и никто не сможет воспрепятствовать Соединённым Штатам от реализации данных кажущихся сейчас сумасшедшими планов, есть, в конце концов, более приемлемые для всех варианты. Например, банально купить территорию. Такой «более цивилизованный способ» для новой администрации США, в огромной степени состоящей из миллиардеров, предложил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Дональд Трамп или Илон Маск могут просто купить интересующие их земли.

Следует отметить, что данная практика в прежние времена вполне себе работала. В частности, значительная часть ныне квазинезависимых государств, расположенных на берегу Балтийского моря, в своё время были куплены Российской Империей. В США практика покупки территорий тоже вполне себе работала: вспоминаем Луизианскую покупку, а также покупку Аляски. Эти приобретения ныне составляют огромную (примерно 35—40 %) часть территории современных Соединённых Штатов.

Понятно, что для договора купли-продажи нужно согласие продающей стороны, и вот здесь несговорчивым покупателям всегда при необходимости можно пригрозить пальчиком. Если не поймут — флотом.