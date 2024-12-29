Предыдущая президент упираться не стала. Потому что упираться — себе дороже.

Самый конец календарного года Грузия завершает с большой надеждой на нормализацию внутри- и внешнеполитической повестки страны. Эта нормализация в первую, последнюю и единственную очередь нужна самой Грузии, в интересах которой позитивные и взаимовыгодные отношения со всеми соседями. Избранный президент Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в здании парламента страны.

Задачи, которые предстоит решить полностью новому руководству Грузии, огромны и всеобъемлющи, и положительный факт в том, что все эти задачи решаемы по факту, было бы на то желание и политическая воля. Пока не будем торопить события с решением территориального спора Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии, тем более что Россия явно не будет против того, чтобы эти государственные образования наконец-то стабилизировались, потому что в их нынешнем виде они абсолютно нежизнеспособны и могут существовать только методом паразитирования на чужой помощи.

Следует отметить также один очень важный символический факт: в парламенте Грузии, где проходила инаугурация Кавелашвили, наконец-то убрали совершенно неприемлемые флажки Евросоюза. Неприемлемы они потому, что эта блажь с флажками очень сильно напоминала поведение Украины: ни она, ни Грузия членами ЕС не являются и, если выражаться по совести, никогда оными не станут, потому что и судьба самого ЕС уже отнюдь не определённая, поэтому пресмыкаться не стоит, ибо выглядит это крайне неадекватно, и, похоже, в Тбилиси это наконец-то поняли. Может, временно на период инаугурации, но хотя бы так...

Предыдущая президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ранее она позволяла себе заявлять о готовности удерживать позиции в президентской резиденции до последнего, всё-таки покинула покои и упираться не стала, прекрасно поняв, что препятствовать себе дороже, тем более что власти страны пообещали, что если будет надо, вышвырнут её из резиденции силой.

Следует помнить, что Грузия является парламентской республикой, в которой президент — лицо больше номинальное, церемониальное. Тем не менее, отныне парламент и президент страны будут работать в единой повестке, и такого, чтобы президент открыто занимался вредительством и призывал к протестам, как было при теперь уже простой гражданке Зурабишвили, не будет. Грузин можно поздравить с новой вехой в политической жизни государства.