Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новым президентом Грузии официально стал Михаил Кавелашвили
Предыдущая президент упираться не стала. Потому что упираться — себе дороже.

Самый конец календарного года Грузия завершает с большой надеждой на нормализацию внутри- и внешнеполитической повестки страны. Эта нормализация в первую, последнюю и единственную очередь нужна самой Грузии, в интересах которой позитивные и взаимовыгодные отношения со всеми соседями. Избранный президент Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в здании парламента страны.

Задачи, которые предстоит решить полностью новому руководству Грузии, огромны и всеобъемлющи, и положительный факт в том, что все эти задачи решаемы по факту, было бы на то желание и политическая воля. Пока не будем торопить события с решением территориального спора Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии, тем более что Россия явно не будет против того, чтобы эти государственные образования наконец-то стабилизировались, потому что в их нынешнем виде они абсолютно нежизнеспособны и могут существовать только методом паразитирования на чужой помощи.

Следует отметить также один очень важный символический факт: в парламенте Грузии, где проходила инаугурация Кавелашвили, наконец-то убрали совершенно неприемлемые флажки Евросоюза. Неприемлемы они потому, что эта блажь с флажками очень сильно напоминала поведение Украины: ни она, ни Грузия членами ЕС не являются и, если выражаться по совести, никогда оными не станут, потому что и судьба самого ЕС уже отнюдь не определённая, поэтому пресмыкаться не стоит, ибо выглядит это крайне неадекватно, и, похоже, в Тбилиси это наконец-то поняли. Может, временно на период инаугурации, но хотя бы так...

Предыдущая президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что ранее она позволяла себе заявлять о готовности удерживать позиции в президентской резиденции до последнего, всё-таки покинула покои и упираться не стала, прекрасно поняв, что препятствовать себе дороже, тем более что власти страны пообещали, что если будет надо, вышвырнут её из резиденции силой.

Следует помнить, что Грузия является парламентской республикой, в которой президент — лицо больше номинальное, церемониальное. Тем не менее, отныне парламент и президент страны будут работать в единой повестке, и такого, чтобы президент открыто занимался вредительством и призывал к протестам, как было при теперь уже простой гражданке Зурабишвили, не будет. Грузин можно поздравить с новой вехой в политической жизни государства.

#политика #грузия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
254
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
44
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
41
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
11
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
3
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
13
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
5
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
10
Тест ноутбука MSI Alpha 15 (R7 4800H, RX 5600M) после установки второго вентилятора
11

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:29
это просто полный абзац.конченое гавно .все плывет.ну уо как ты зайдет.у тебя хуангизм мешушного ганглия и зрение -14
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
17:28
Какого 10 уродец, этот скрин как я его скачал так и лежит у меня в папке, а мой скрин ещё меньше весит, и выглядит не в пример лучше
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
alekssan
17:28
Вижу потужные муки автора, на отработку заказа о перспективности своей консоли в России. Прогревай не прогревай сообщество, но на деле выйдет даже хуже YotaPhone. Последний по крайней мере еще мог кон...
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
Маэстро
17:27
дайте ознакомиться с вашим скрином
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:25
ты и про видос так же говорил.всего лишь сжав его до 720
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Маэстро
17:25
А как вы скрин делали ?
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:25
бред и ложь в твоих опусах.все неоднократно убедились
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
17:25
Я ещё раз говорю, скрин тот же самый, да и видно всё на нём, там ничего не сделаешь, никак не ухудшишь пережатием
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:24
ессно.но у него мыло конченое.там усугубляется в эту сторону
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Workshop
17:24
Во-первых, пережимает, во-вторых вы себя как дети ведёте. Зеро конструктива.
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем