Дробью, в частности, поражаются беспилотники ВС РФ.

В плане применения беспилотников, и здесь нужно быть максимально объективными, у вооружённых сил Украины смекалка работает на полную мощность. Оно и понятно: это сейчас единственное вооружение, которое позволяет ВСУ сдерживать скорость наступления ВС РФ, поэтому изобретательность является ключом к успеху. Сегодня в Сети стали появляться изображения, на которых можно заметить новое ноу-хау ВСУ в лице установленных на FPV-дроны гладкоствольных ружей — по сути, миниатюрных дробовиков.

С помощью дробовиков преимущественно осуществляется перехват уже российских дронов: за счёт разлёта дроби лёгкий БПЛА повреждается и выводится из строя, причём происходит это с высокой гарантией успеха. О массовом применении дробовиков в составе FPV дронов говорить пока не приходится, поскольку кадров с демонстрацией данной беспилотной системы с украинской стороны поступает крайне мало, но необходимо отдавать себе отчёт в том, что со временем, если данная практика будет признана эффективной, таких дрон-дробовиков станет на порядки больше.

Необходимо понимать, что производство беспилотников на Украине, несмотря на все попытки ВС РФ этот процесс пресекать и нарушать, нанося удары по соответствующим цехам и объектам энергетической инфраструктуры, постоянно растёт. Уже сейчас ВСУ могут позволять себе запускать в рамках террористических атак по полторы тысячи дронов в месяц вглубь территории России. И если окончательно не сделать в розетках на Украине ноль вольт, параллельно с этим «вынося» и резервные генераторы, то масштабы проблемы будут только продолжать нарастать. От российского военно-политического руководства давно уже требуются крайне решительные, мощные и демонстративные действия по подавлению способности оппонента к оказанию сопротивления.