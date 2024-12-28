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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Троицкая линия московского метро продлена на три станции
Первый участок новой линии был открыт в начале сентября. Темпы без преувеличения ударные.

По мере того, как в Москве становится всё менее и менее выгодно передвигаться на автомобилях, происходит стремительное развитие общественного (массового) транспорта. Наиболее желанным, удобным и привычным из оных для Москвы является метрополитен, который за последние 15 лет разросся до таких размеров, что во взаимосвязях всех этих новых линий и колец путаются даже бывалые метрофанаты.

В начале сентября этого года в Москве была открыта новая, Троицкая линия метро. На тот момент был сдан только первый участок линии в составе станций «Новаторская», «Университет дружбы народов» и «Генерала Тюленева». Сегодня же был открыт второй участок в составе станций «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».

Троицкая линия метро призвана соединить так называемую Новую Москву с Москвой стандартной. На станции «Новаторская» Троицкая линия метро соединяется с одноимённой станцией Большой кольцевой линии, а на станции «Новомосковская» — с одноимённой станцией Сокольнической линии.

Проект расширения метрополитена в Москве продолжается, и конца-края ему пока, к счастью, не видать.

#россия #экономика #транспорт #метрополитен
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