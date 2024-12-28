Полная истерика уровня второклассника.

Ментальное состояние киевских функционеров от мала до велика — это всегда вопрос серьёзных обсуждений. Оценивать это состояние должны специалисты в белых халатах, коими мы не являемся, но в целом поведение того же исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского позволяет сделать вывод о том, что официальный Киев пребывает в паническом состоянии, переходящем в истерику достаточно низкого уровня. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться со свежим заявлением Зеленского.

Но для начала немного предыстории, чтобы восстановить повествование для тех, кто, быть может, пропустили первопричину того, что будет описано дальше. Со следующего года Украина больше не будет осуществлять транзит российского природного газа в страны Европы. А от этого транзита, в частности, сильно зависимы Словакия и Венгрия. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по этому поводу даже прилетал на прошлой неделе в Москву, а также предупреждал Киев о последствиях его поведения, включая возможное перекрытие поставок электроэнергии на Украину в случае, если она не изменит своё поведение на хотя бы минимально вменяемое.

И вот, Зеленский, который за три года привык, что западные страны перед ним лебезят, хлопают в ладоши и по плечу, рассыпаются в комплиментах и готовы последние рубашки с себя сорвать, чтобы передать их Украине, оказался в ступоре, узнав, что премьер Словакии готов применить меры против Украины. Отвыкнув от реальной политики, которой Зеленский, собственно говоря, никогда и не занимался, была лишь исключительно имитация деятельности, он впал в истерику от осознания того факта, что всё меньше акторов готовы беспрекословно исполнять любую его блажь.

В частности, Зеленский решил открыто нахамить в адрес Фицо, заявив, что тот, по сути, работает на Кремль и «открывает против Украины второй энергетический фронт по поручению Путина». И это, дескать, в тот период, когда Россия наносит по украинской энергосистеме регулярные ракетные и беспилотные удары.

Здесь Зеленскому можно посоветовать только две вещи. Во-первых, если вопрос сохранения энергосистемы действительно такой важный, то можно согласиться на российские условия мирного урегулирования, завершив тем самым данный кризис и остановив удары по энергосистеме. Во-вторых, вести себя нужно подобающе и, самое главное, соответственно статусу своего государства. А этот статус, как вы понимаете, весьма низок: Украина — это просящая страна, терпящая полное поражение в вооружённом конфликте, и изменить этот факт не способны никакие обстоятельства. Почему-то осознание объективной действительности до киевского руководства до сих пор не доходит.