Поэтому затеяли второй «саммит мира». Вопрос в том, кто на него приедет, кроме уже традиционных любителей поесть и попить за казённый счёт.

Вера во что бы то ни было — это всегда вопрос больше метафизический, нежели логический или основанный на тех или иных фактах. Вот, например, в случае Украины объективная реальность следующая: её положение с каждым днём становится всё хуже, слабее, а переговорная позиция всё ближе подходит к статусу капитуляционной. Тем не менее, в Киеве по независящим от объективной реальности причинам сохраняют веру в то, что позиция Украины, по крайней мере, что касается дипломатической её части, остаётся сильной.

Именно так заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя завершение подготовки к проведению так называемого второго саммита мира.

Не знаем, в чём, в представлении Тихого и киевского политического руководства в целом заключается «сильная дипломатическая позиция» Украины, но факты говорят, что уровень поддержки данного конфликта даже в странах коллективного Запада стремительно снижается, а на Украину в перспективе будет оказываться давление с целью завершения кризиса уже на любых условиях, а не на тех, которые бы хотелось Киеву. Если подготовка постановки Украины перед фактом достижения сверхдержавами договорённостей о её будущем без её непосредственного участия — это сильная дипломатическая позиция, то так тому и быть. Здесь, что называется, искать логику в поведении Киева должны квалифицированные специалисты.