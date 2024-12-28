Лайнеры ожидают поставки импортозамещённых компонентов.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о наличии порядка 40 недоукомплектованных гражданских самолетов МС-21 и SJ-100 на производственных площадках в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске. Эти лайнеры ожидают поставки импортозамещенных компонентов и предназначены для ускорения производства после получения сертификатов типа.

Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА) до 2030 года предусматривает выпуск 142 самолетов SJ-100 и 270 МС-21. Портфель заказов на эти ВС уже превышает 300 единиц. Поставки МС-21 запланированы на 2025 год, а SJ-100 – на 2026-й. В ОАК подчеркивают, что проекты идут по графику, и оснований для сдвига сроков испытаний и сертификации нет.

В рамках программы импортозамещения ведется замена около 80 систем. Разработка, производство комплектующих, сборка планеров и сертификационные испытания ведутся параллельно для максимального ускорения вывода самолетов на рынок. Сертификационные полеты импортозамещенных МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 должны начаться в 2025 году.

Superjet New (SJ-100) проходит летные испытания с двигателями SaM-146, ранее использовавшимися на SSJ-100. Выполнение летных испытаний составляет около 30%, системы работают стабильно. МС-21 с двигателями Pratt & Whitney и импортными композитными крыльями получил базовый сертификат в конце 2021 года, но в серию не пошел из-за санкций. Это же послужило причиной разработки обновленной версии SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8 и минимальным количеством импортных компонентов.

Создаваемый задел по планерам позволит быстро укомплектовать самолеты после получения сертификатов и передать их заказчикам. По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, выпуск самолетов с импортозамещёнными агрегатами до окончания испытаний преждевременен, так как в конструкцию еще могут быть внесены изменения. КПГА была разработана в 2022 году в условиях снижения международной кооперации в авиастроении.