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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: Европа должна быть наказана за своё поведение по отношению к России
Европа сама себя наказала так, что лучше уже сложно придумать. Но в целом посыл абсолютно верный.

Как мы уже не раз отмечали, российское общество, а следом за ним неизбежно и российское политическое руководство радикализируется и, принимая во внимание факт уже давно очевидного исхода украинского кризиса, который вовсе не про Украину и не из-за Украины, а про новую архитектуру европейской безопасности, начинает выдвигать всё более жёсткие требования с ещё более жёсткой риторикой.

Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что Европа должна быть наказана за своё поведение по отношению к России. Как справедливо отметил Медведев, именно нынешняя Европа, которая вызывает у него «никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения», стала продвигать русофобию, занималась изобретением и введением незаконных антироссийских рестрикций, в исступлении снабжала Украину оружием и срывала все попытки мирного урегулирования.

«И поэтому Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе», — заявил Медведев, отметив, что иначе в сложившейся реальности, когда Европа даже помогать ни в чём не повинным российским морякам с судна Ursa Major не стала, уже нельзя.

По сути, Медведев призывает отказаться от привычного для России и откровенно членовредительского легитимистского подхода в международных отношениях и открыто вмешиваться в европейскую политику, выворачивая её в нужную Москве сторону. Следует понимать, что Медведев выступает в качестве рупора «ястребиной» части российских элит, которые не готовы ни на какие полумеры и совершенно справедливо хотят абсолютного возмездия за то, что позволил себе натворить коллективный Запад. Как уже отмечено выше, в российском обществе запрос именно на максимально жёсткие действия и требования тоже постоянно растёт, и игнорировать это невозможно.

И хотя, по факту, Европа сама себя уже наказала по полной программе, разорвав нужные в первую и последнюю очередь ей самой экономические связи с РФ, из-за чего положение Европы уже вряд ли будет прежним, но добавить всегда можно. Затребовать не просто снятие санкций (рестрикций), которое уже является российским условием урегулирования текущего кризиса, но и обложить ЕС компенсациями и репарациями в пользу России. Для капиталиста самое страшное наказание — опустошение кошелька, и именно по этому больному месту и необходимо бить изо всех сил.

#россия #политика #евросоюз
3
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