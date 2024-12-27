Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» уйдёт на двухнедельные новогодние каникулы, которые использует для модернизации производства
Преимущественно этот перерыв потребуется для подготовки к началу производства LADA Iskra.

«АвтоВАЗ» является основным в наши дни производителем легковых автомобилей в России, но предприятие при этом может позволить себе уходить на каникулы, да не просто каникулы, а целые двухнедельные. Сегодня пресс-служба тольяттинского автогиганта заявила о том, что предприятие уйдёт на каникулы с 29 декабря по 12 января.

Впрочем, необходимо понимать, что каникулами для завода это будет лишь формально: работа на нём продолжится, пусть и не по прямому назначению, а в вопросе всего, что связано с модернизацией производственной площадки. Согласно комментарию самого «АвтоВАЗа», преимущественно модернизация связана с подготовкой к серийному производству нового автомобиля Lada Iskra. Также будет проведена модернизация линий производства двигателей объёмом 1,8 л для машин семейства Lada NIVA.

Тольяттинцы утверждают, что несмотря на целый двухнедельный перерыв, что в масштабах завода просто колоссальный срок, к дефициту продукции это не приведёт, поскольку был накоплен запас уже ранее произведённых автомобилей.

Напомним, что Lada Iskra представляет собой упрощённую версию Lada Vesta. Многие справедливо зададутся вопросом, куда уж проще, но если отстраниться от ехидства, то Iskra служит как нечто среднее между Lada Granda и Lada Vesta. С соответствующим, надо понимать, ценником. Решение максимально странное, учитывая, что Vesta в бедных комплектациях и так уже занимает это самое серединное положение, но заводу, вероятно, виднее.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #lada #lada iskra #«автоваз»
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
20
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
107
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
34
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
13
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
37
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
52
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
8
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
12
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
7

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
21:56
будет сгорать ещё быстрее, чем 4090
RTX 5090 получит 32 ГБ видеопамяти GDDR7 и будет потреблять 600 Вт
Маэстро
21:51
опять "три" да что с вами такое, вас в одном инкубаторе делают? какие ещё хохлострелки? и давно премьерша Дании Фредериксен хохлуха?
Лукашенко хочет разместить в Беларуси не менее десятка «Орешников»
Mekanika
21:46
1030 LE =)
Рекомендованная розничная цена GeForce RTX 5080 составит более 1500 долларов
member345
21:42
гугл аккаунт на телефоне лучше какой-то пустой иметь, действительно для случаев потери телефона или его кражи
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
Алексей Семенов
21:39
На видео из салона до падения видно, что сзади не хватает кусочка обтекателя привода закрылка. Именно сзади
Разбор крушения Embraer 190 от авиаконструктора из КБ "Сухой"
Алексей Семенов
21:37
Есть видео за секунду до падения с таким качеством, что можно рассмотреть дырочки в несколько сантиметров (их отсутствие)?
Разбор крушения Embraer 190 от авиаконструктора из КБ "Сухой"
newceyre
21:37
Местные малоимущие как сидели на 1060, так и будут😂
Рекомендованная розничная цена GeForce RTX 5080 составит более 1500 долларов
newceyre
21:36
1050ти?
Рекомендованная розничная цена GeForce RTX 5080 составит более 1500 долларов
Евгений Королев
21:22
С такой ценой пофиг когда она выйдет )))
RTX 5090 получит 14-слойная печатную плату и подсистему питания по схеме 16+6+7
Сергей Ащев
21:22
Полностью согласен с тем,что ламповые ТВ, плазма - самые лучшие и живучие ТВ. Сам пользуюсь до сих пор Panasonic PY8SR с 2008 года, матрица Япония, сборка Чехия. Был у меня тоже Panasonic FXR740, тож...
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем