Преимущественно этот перерыв потребуется для подготовки к началу производства LADA Iskra.

«АвтоВАЗ» является основным в наши дни производителем легковых автомобилей в России, но предприятие при этом может позволить себе уходить на каникулы, да не просто каникулы, а целые двухнедельные. Сегодня пресс-служба тольяттинского автогиганта заявила о том, что предприятие уйдёт на каникулы с 29 декабря по 12 января.

Впрочем, необходимо понимать, что каникулами для завода это будет лишь формально: работа на нём продолжится, пусть и не по прямому назначению, а в вопросе всего, что связано с модернизацией производственной площадки. Согласно комментарию самого «АвтоВАЗа», преимущественно модернизация связана с подготовкой к серийному производству нового автомобиля Lada Iskra. Также будет проведена модернизация линий производства двигателей объёмом 1,8 л для машин семейства Lada NIVA.

Тольяттинцы утверждают, что несмотря на целый двухнедельный перерыв, что в масштабах завода просто колоссальный срок, к дефициту продукции это не приведёт, поскольку был накоплен запас уже ранее произведённых автомобилей.

Напомним, что Lada Iskra представляет собой упрощённую версию Lada Vesta. Многие справедливо зададутся вопросом, куда уж проще, но если отстраниться от ехидства, то Iskra служит как нечто среднее между Lada Granda и Lada Vesta. С соответствующим, надо понимать, ценником. Решение максимально странное, учитывая, что Vesta в бедных комплектациях и так уже занимает это самое серединное положение, но заводу, вероятно, виднее.