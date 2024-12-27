На самом деле, Словакия как площадка всех устраивает. Кроме, конечно, киевских функционеров, но их мнение в этом мире мало кого волнует.

Чем дальше заходит украинский кризис, тем яснее становится тот факт, что разрешён он будет без прямого участия Украины в данном процессе. Её, вероятнее всего, просто поставят перед свершившимся фактом, заставят исполнять условия договорённостей, достигнутых между сверхдержавами, и ещё благодарить судьбу за то, что всё закончилось именно так, а не гораздо хуже для Украины как таковой

Не будем пока торопиться с выводами, но подвижки в деле продвижения этой идеи наблюдаются. Так, на прошлой неделе в Москве с рабочим визитом был премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обсуждавший с президентом России Владимиром Путиным целый спектр вопросов, главным из которых, естественно, было урегулирование украинской проблемы.

Уже на этой неделе Путин заявил, что в рамках общения с Фицо премьер Словакии предлагал свою страну как площадку для возможных переговоров, и вот, сегодня глава словацкого кабмина подтвердил, что действительно сделал российской стороне такое предложение.

Понятно, что Киев никакие переговоры не устраивают, потому что в случае их проведения впоследствии украинским функционерам из числа высшего военно-политического руководства придётся предстать перед трибуналом за преступления перед Украиной и Россией, а также за нарушения международного гуманитарного права. А, как вы понимаете, валютным миллиардерам под трибунал совсем не хочется. Но в конечном счёте всё равно придётся, потому что исход данного кризиса давным-давно предрешён, и изменить его у Украины нет никаких шансов даже в случае прямого вступления НАТО в конфликт на её стороне.