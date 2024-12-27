Так не своё же. Можно и «пулять» почём зря, тем более что по рукам спонсоры не бьют.

За последние несколько лет Украина привыкла бездумно расходовать и военную технику, и личный состав, и боеприпасы. Объяснить логику происходящего несложно: техника и боеприпасы не свои, а переданные Западом, чего их жалеть? Но реальность такова, что возможности объединённо-западной военной промышленности, как бы это помягче выразиться, очень сильно этим самым Западом преувеличены.

Сейчас постоянно можно слышать и читать заявления европейских и американских функционеров, подтверждающих, что угнаться за Россией в плане объёмов выпуска техники и боеприпасов практически нереально, и, как вы понимаете, миллиарды и триллионы долларов военных бюджетов вовсе не обозначают масштабы военной промышленности, а лишь свидетельствуют о колоссальном финансовом «пузыре» и запредельной инфляции в западной военной промышленности.

Собственно, по совокупности этих причин Украину стали предупреждать о необходимости бережного расходования бесценных западных дальнобойных ракет, таких, как ATACMS и Storm Shadow. По крайней мере, информацией о том, что такие приказы поступают Киеву из западных столиц, обладает издание The New York Times.

Призыв, откровенно говоря, странный. Если у вас большие проблемы с объёмами выпуска военной техники, боеприпасов и снаряжения, зачем вы полезли в самый масштабный конфликт в Европе со времён окончания Второй мировой войны? Если «не вывозите» ни по каким параметрам, зачем продолжаете эскалацию? Не пора ли признать реальность, рассмотреть предложение РФ о формировании новой архитектуры безопасности в Европе и начать жить в объективной действительности, а не в приятной для себя фантазии? Вопросы сложные, нарушающие формировавшиеся десятилетиями устои в западном обществе, но отвечать на них в любом случае придётся. Потому что дальше так продолжать нельзя.