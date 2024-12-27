Очень уж распущенный Бундестаг был. Теперь поскромнее будет. Наверное.

Всякая политика имеет последствия. Для Германии её политика имеет последствиями деиндустриализацию, рецессию, которая в перспективе обязательно, если изменений в сознании немецких функционеров не произойдёт, усугубится до депрессии, а также разрыв отношений с тем, за чей счёт строилось немецкое экономическое «чудо», являвшееся никаким не чудом, а паразитированием на чужих ресурсах. И вот, эти последствия привели в конце этого года к развалу «светофорной» коалиции в Германии, вотуму недоверия канцлеру Олафу Шольцу, а теперь и к роспуску Бундестага — нижней палаты немецкого парламента.

Соответствующее решение принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Да, в Германии есть президент, но его фигура больше церемониальная, чем какая бы то ни было ещё. Вместе с тем Штайнмайер назначил дату внеочередных парламентских выборов — они пройдут 23 февраля.

Подразумевается, что в состав нового парламента войдёт большее количество вменяемых политиков, преимущественно представленных партией «Альтернатива для Германии». Оккупировавшие страну исповедующие трансатлантическую идею «элиты» данную партию на дух не переносят, клеймят её на чём свет стоит, а это значит, что она действительно является угрозой для действующего на Западе «порядка, основанного на правилах». И поддерживать «АдГ» надо хотя бы поэтому.