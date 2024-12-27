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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВМФ России передан новейший АПРК «Архангельск» проекта «Ясень-М»
Подводный флот продолжает расширяться и совершенствоваться.

Современные боевые действия показали, что надводный флот пока остаётся в строю исключительно как традиция или как дорогостоящие плавучие установки ПВО или носители крылатых ракет. Собственно, основной упор в российском военном кораблестроении идёт именно на подводные лодки как на значительно менее уязвимые для противника корабли. И вот, сегодня Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) передала Военно-морскому Флоту России новый атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Архангельск».

«Архангельск» является третьим серийным атомным подводным ракетным крейсером проекта «Ясень-М» и оснащается самыми современными вооружениями, энергетическими установками и техническими средствами. Ещё один АПРК проекта «Ясень-М» был головным, то есть, в общей сложности с сегодняшнего дня в Военно-морском Флоте четыре подлодки данного проекта.

Ещё столько же находятся в производстве на разных стадиях. Всего в производстве данных подводных ракетных крейсеров задействовано свыше четырёхсот различных предприятий и организаций, так что создание таких кораблей — это поистине работа в масштабах всего государства. Собственно, по-другому и не бывает.

#россия #промышленность #подводные лодки #судостроение #кораблестроение
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