Подводный флот продолжает расширяться и совершенствоваться.

Современные боевые действия показали, что надводный флот пока остаётся в строю исключительно как традиция или как дорогостоящие плавучие установки ПВО или носители крылатых ракет. Собственно, основной упор в российском военном кораблестроении идёт именно на подводные лодки как на значительно менее уязвимые для противника корабли. И вот, сегодня Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) передала Военно-морскому Флоту России новый атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Архангельск».

«Архангельск» является третьим серийным атомным подводным ракетным крейсером проекта «Ясень-М» и оснащается самыми современными вооружениями, энергетическими установками и техническими средствами. Ещё один АПРК проекта «Ясень-М» был головным, то есть, в общей сложности с сегодняшнего дня в Военно-морском Флоте четыре подлодки данного проекта.

Ещё столько же находятся в производстве на разных стадиях. Всего в производстве данных подводных ракетных крейсеров задействовано свыше четырёхсот различных предприятий и организаций, так что создание таких кораблей — это поистине работа в масштабах всего государства. Собственно, по-другому и не бывает.