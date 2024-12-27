То есть, горит желанием «выхватить» сама Дания, а виновата в случае чего будет Россия, мы правильно понимаем логику датской функционера?

Традиция коллективного Запада осуществлять крестовый поход против России уходит вглубь веков и, по всей видимости, пересмотру не подлежит. При этом Запад совершенно не беспокоит та простая истина, что в результате его действий его собственное положение в мире усугубляется. Вот и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая добровольно и с полным пониманием дела и последствий возглавляет правительство страны, предоставившей самую большую помощь Украине, если считать её по объёму данной помощи на душу населения, начала эти последствия активно вкладывать в сознание сограждан.

Так, по словам Фредериксен, она следует рекомендациям властей, закупилась консервами на случай активизации «российской угрозы», и советует всем датчанам поступить также.

Осознаёт ли госпожа премьер, что её призыв может спровоцировать резкий спрос на консервы при неизменном их предложении на рынке, и, как следствие, к взрывному росту инфляции, здесь мы гарантированно ничего комментировать не можем. Ясно одно: конфронтация с Россией обязана дорого обходиться тем, кто вздумали эту конфронтацию затеять. У всего в мире есть своя цена, и цена вражды с РФ обязана быть колоссальной.

Возможно, события последних трёх лет наконец-то приведут к необходимым изменениям в ведении российским политическим руководством внешней политики с отказом от откровенно вредительского легитимистского подхода. Москва должна всячески финансировать и оказывать поддержку европейским партиям, стремящимся хотя бы к нейтральным отношениям с Россией. Это, в конце концов, в российских же интересах, и удивительно, почему десятилетиями в этом вопросе абсолютно ничего не предпринималось.