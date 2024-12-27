Традиция коллективного Запада осуществлять крестовый поход против России уходит вглубь веков и, по всей видимости, пересмотру не подлежит. При этом Запад совершенно не беспокоит та простая истина, что в результате его действий его собственное положение в мире усугубляется. Вот и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая добровольно и с полным пониманием дела и последствий возглавляет правительство страны, предоставившей самую большую помощь Украине, если считать её по объёму данной помощи на душу населения, начала эти последствия активно вкладывать в сознание сограждан.
Так, по словам Фредериксен, она следует рекомендациям властей, закупилась консервами на случай активизации «российской угрозы», и советует всем датчанам поступить также.
Осознаёт ли госпожа премьер, что её призыв может спровоцировать резкий спрос на консервы при неизменном их предложении на рынке, и, как следствие, к взрывному росту инфляции, здесь мы гарантированно ничего комментировать не можем. Ясно одно: конфронтация с Россией обязана дорого обходиться тем, кто вздумали эту конфронтацию затеять. У всего в мире есть своя цена, и цена вражды с РФ обязана быть колоссальной.
Возможно, события последних трёх лет наконец-то приведут к необходимым изменениям в ведении российским политическим руководством внешней политики с отказом от откровенно вредительского легитимистского подхода. Москва должна всячески финансировать и оказывать поддержку европейским партиям, стремящимся хотя бы к нейтральным отношениям с Россией. Это, в конце концов, в российских же интересах, и удивительно, почему десятилетиями в этом вопросе абсолютно ничего не предпринималось.