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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Предложение автомобилей с пробегом от дилеров на Авито Авто выросло почти на четверть
Ожидаемая история.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей от дилеров на платформе Авито Авто осенью 2024 года увеличилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на такие автомобили также вырос — на 10,1%.

Лидером по спросу среди марок стала Toyota (12,6%), затем следуют Kia (9,74%), Mercedes-Benz (8,08%), BMW (8,06%) и Hyundai (7,78%). Самыми популярными моделями оказались Toyota Camry (3,73%), Toyota RAV4 (2,26%), Toyota Land Cruiser (1,92%), Kia Sportage (1,83%) и Toyota Land Cruiser Prado (1,83%).

По количеству предложений также лидирует Toyota Camry (2,18%), за ней идут Kia Sportage (2,11%) и Hyundai Creta (1,94%). Наибольший рост предложения продемонстрировала Toyota RAV4 — 43,7%.

Директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов отмечает, что доля дилерских предложений на платформе составляет 22%, и компания видит большой потенциал в этом канале продаж. Авито Авто активно развивает инструменты и сервисы, направленные на повышение доверия покупателей к дилерам, такие как сервис Авито Селект, где предлагаются автомобили от проверенных продавцов с дополнительными гарантиями.

#автомобили #авито авто
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