Новинка получила менее радикальный рестайлинг.

Chery представила в Китае кроссовер Tiggo 5x High Energy Edition — упрощённую и более доступную версию Omoda C5. В отличие от российской Omoda C5, китайская новинка получила менее радикальный рестайлинг.

Chery Tiggo 5x High Energy Edition, несмотря на название новой модели, является рестайлинговой версией кроссовера Chery Omoda 5 (известного в России как Omoda C5). Внешне автомобиль отличается от российской версии дизайном радиаторной решетки и переднего бампера, а также сохранением оригинальных ходовых огней. Габариты остались неизменными.

Интерьер Tiggo 5x High Energy в целом аналогичен китайской Omoda 5, но с новым селектором коробки передач и полностью чёрной отделкой салона. Российская Omoda C5 имеет другое оформление интерьера, в частности, отличаются центральный тоннель и дефлекторы обдува.

Tiggo 5x High Energy предлагается в трёх упрощённых комплектациях. Базовая версия оснащена 17-дюймовыми дисками, двумя 10,25-дюймовыми экранами (приборная панель и мультимедиа), климат-контролем, «спортивными» передними креслами и круиз-контролем. «Средняя» версия дополнена красными тормозными суппортами, кожаным рулём, охлаждаемым бокс-подлокотником и камерой заднего вида. Топовая версия получила электропривод багажника и камеры кругового обзора.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. (230 Нм), который агрегатируется с механической коробкой передач или вариатором. Привод — только передний. Цена Tiggo 5x High Energy в Китае составляет от 966 000 до 1,16 млн рублей, что значительно дешевле Omoda 5 (от 1,5 до 1,6 млн рублей).