А что? Капитуляция — это тоже своего рода переговоры.

Поскольку исход украинского кризиса понятен уже даже тем, кто всеми силами его затягивали, то на первые полосы начинают выползать предложения о переговорах. Пока что эти предложения идут с приставкой «сильной позиции Украины», что бы это ни значило и насколько иллюзорными не были бы эти заявления, но с течением времени предельно понятно, что риторика остынет до адекватных реалиям заявлений в духе «ну, хоть как-то пусть Киев хоть что-то выторгует».

Поэтому сейчас многие, кто умеют мыслить хотя бы на один шаг вперёд, пытаются стать посланниками мира. В частности, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что одной из тем обсуждения между ним и премьером Словакии Робертом Фицо, когда тот на прошлой неделе приезжал в Москву, было мирное урегулирование украинского кризиса.

Словацкий премьер, добавил Путин, предложил Словакию как площадку для российско-украинских переговоров. По словам президента России, Москва не против, поскольку Братислава занимает нейтральную с точки зрения РФ позицию и вполне может рассматриваться как место будущих гипотетических переговоров.

А вот на то, что эти переговоры будут в том виде, в котором их многие представляют, с каждым днём всё меньше надежд. Дело в том, что несмотря на то, что эти переговоры в первую, последнюю, да и, по большому счёту, в единственную очередь нужны Украине и больше никому, официальный Киев от них продолжает отказываться, пребывая в мире иллюзий. Российская же сторона, в свою очередь, настаивает и обязана настаивать исключительно на полном выполнении всех российских условий политико-дипломатического урегулирования. Включая демилитаризацию, денацификацию и нейтрализацию Украины, признание новой территориальной действительности на уровне ООН, снятие с России западных незаконных (всех) рестрикций («санкций») с обязательством никогда впредь их не вводить ни при каких условиях, а также формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Это российский план минимум. И пока что он сохраняется таким. И здесь Украине невероятно повезёт, если РФ не затребует, условно говоря, ещё ряд регионов, отрезав, например, страну от выхода к морю.