Важная веха в истории отечественной «зелёной» генерации, какой бы игрушкой она ни была на самом деле.

В начале этого месяца «Русатом Ветролопасти» (и опечаток здесь нет, именно «Русатом»), являющаяся дочерней компанией композитного дивизиона госкорпорации «Росатом», заявляла, что в декабре в Ульяновске будет открыт первый в России завод по производству лопастей для ветроэлектрогенераторов. Что ж, своё слово компания сдержала, и сегодня предприятие официально было запущено.

По замыслу «Росатома», завод сможет выпускать до 450 лопастей ежегодно, тем самым позволяя комплектовать в год до 150 «ветряков». Учитывая крайне незначительную степень развития ветроэнергетики в России, это много, ведь мест, где установка ветрогенераторов оправдана со всех точек зрения сразу, в стране не так уж много, несмотря на все её размеры.

Следует отметить, что в обществе в целом отношение к возобновляемой энергетике больше скептическое. Самые популярные способы её реализации — солнечная и ветряная — зависимы от погодных явлений, крайне нестабильны и, самое главное, не могут обеспечить государство необходимой мощностью. Особенно если это государство с претензией на новую индустриализацию.

Как бы то ни было, новые предприятия — это всегда хорошо. Это и развитие компетенций, и рабочие места, и новые шаги в материаловедении.