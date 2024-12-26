Ну, «произвели» — это громко сказано, конечно. А в целом годовой рынок составил 1,8 млн автомобилей.

Несмотря на то, что стоимость автомобилей в России полностью оторвалась от реальности, из-за чего средство передвижения вновь перестало быть доступным для тех, чей годовой доход меньше трёх миллионов рублей (а это крайне небольшая прослойка населения), автомобильный рынок продолжает расти. По крайней мере, по словам вице-премьера, а ранее главы Минпромторга России Дениса Мантурова, ныне курирующего вопросы промышленности и импортозамещения.

По словам Мантурова, к концу года, а он уже наступит через считанные дни, в России будет произведено примерно 980 тысяч автомобилей. Общий рынок автомобилей РФ при этом, по итогам года, составит 1,8 миллионов штук. Проще говоря, примерно половина проданных в этом году автомобилей в России — собраны внутри страны.

Речь, естественно, идёт не только о легковых, но и о грузовых автомобилях, специальной технике и прочего. Если учитывать только легковые гражданские машины, то показатель значительно просядет.

При этом Мантуров также отметил, что в значительной степени росту продаж способствуют меры государственной поддержки: льготный лизинг и льготное автокредитования. С их использованием в 2024 году были реализованы примерно 150 тысяч автомобилей.