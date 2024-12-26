До этого всё был сплошняком «китай». Впрочем, не факт, что сейчас это изменится.

Как вы прекрасно знаете, в России колоссальная плотность камер наблюдения. Благодаря этому, в частности, в значительной степени реализуется сдерживание преступников, а если уж они и пошли на нарушение закона, то поимка лиц из криминального контингента происходит в кратчайшие сроки. Абсолютное большинство камер наблюдения являются китайскими, но в рамках импортозамещения и в целом повышения технологической безопасности это безобразие необходимо решать.

И вот, в Калининградской области процесс решения этого безобразия начался. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в городе Гусев было налажено производство IP-камер видеонаблюдения. Выпускать эти камеры будет завод «ЦТС», который до конца января наступающего года намерен собрать примерно 4 200 камер, а первая партия из тысячи камер уже была отгружена заказчикам.

Продукция «ЦТС» уже включена в реестр российской радиоэлектронной продукции, хотя, по сути, и непонятно, насколько эти изделия на самом деле российские. В любом случае, производство необходимое: сегодня без камер невозможно себе представить современный город, да и в принципе любой населённый пункт. Камеры, как мы уже говорили, не только пресекают преступную деятельность одним своим наличием, но и позволяют выявлять уже состоявшихся преступников.