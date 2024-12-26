О причинах вы, скорее всего, догадываетесь.

Сервис онлайн-проверки истории автомобилей Автотека (проект Авито) проанализировал статистику запросов за 2024 год. Самой проверяемой маркой стал ВАЗ (LADA) — 13% от всех запросов, а лидером среди моделей — Hyundai Solaris (2,7%).

В топ-5 марок по числу проверок также вошли Kia (8%), Hyundai (7,3%), Volkswagen (6,8%) и Toyota (6,6%). Наибольший рост числа запросов год к году показал ВАЗ (LADA) — 11,8%. Среди моделей второе место после Hyundai Solaris занимает Kia Rio (2,5%). Ford Focus и ВАЗ (LADA).

Granta делят третье и четвёртое места с долей 2,4%. Замыкает пятерку лидеров ВАЗ (LADA) Priora (2,2%). В топ-10 также вошли Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, ВАЗ (LADA) Kalina и Renault Logan. Самый большой рост числа запросов среди моделей показал ВАЗ (LADA) Kalina (5%).

По словам управляющего директора Автотеки Андрея Тумкина, в списке лидеров преобладают популярные на российском рынке модели, которые часто используются в такси. Поэтому проверка истории перед покупкой такого автомобиля особенно важна. В будущем, с ростом популярности китайских автомобилей, состав рейтинга может измениться.