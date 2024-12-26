Это правильно. Кукла в разговорах серьёзных людей — сомнительная идея.

На протяжении многих лет страны коллективного Запада, даже несмотря на полную невменяемость и недоговороспособность официального Киева даже в отношении своих же собственных спонсоров и кураторов, заявляли, что вопросы Украины не могут решаться за спиной у самой Украины. Звучит, конечно, замечательно, но реальность такова, что Украина не является субъектом международных отношений, а, значит, за неё её судьбу в любом случае будут решать совсем другие люди.

И вот, похоже, осознание этой неизбежной реальности потихоньку начало приходить к отдельным западным функционерам. В частности, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналистам заявил, что ряд французских политиков предлагали Москве «наладить диалог» по Украине без участия самого Киева. То есть, предлагали пойти вразрез со своей собственной политикой «ничего по Украине без самой Украины».

Полагаем, в конечном счёте всё именно и будет решено без участия Киева, а Украина будет поставлена перед сложившейся реальностью. Собственно говоря, никого, кроме самого себя, киевскому политическому руководству в этом винить не придётся. Во-первых, вести себя надо подобающе, а не словно пуп Земли, а во-вторых, Украине ведь многократно предлагались выгодные для неё варианты выхода из сложившегося кризиса. Не захотели. А раз не захотели — принимайте объективную действительность такой, какая она есть. По-другому в мире не работало, не работает, работать не будет и не должно.