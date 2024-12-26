В других странах ситуация обстоит иначе.

На фоне падения продаж Toyota Camry в Китае компания GAC Toyota выпустила специальную версию седана под названием Glory Edition. Новинка отличается преимущественно декором и доступна в двух комплектациях.

Toyota Camry Glory Edition имеет матово-тёмно-серый цвет кузова и черные эмблемы. Базовая комплектация получила стандартный дизайн и 17-дюймовые колеса. Вторая комплектация выделяется «спортивными» бамперами, радиаторной решеткой с крупной сеткой, 19-дюймовыми дисками и черным спойлером.

В салоне базовой версии Glory Edition используется искусственная кожа, а «спортивная» комплектация дополнена вставками из замши. На переднюю панель и карты дверей проецируется тёмно-синий узор. Также установлена аудиосистема Dynaudio. Кроме того, спецверсия оснащена виртуальной приборкой и мультимедийной системой с 12,3-дюймовыми экранами, проекционным дисплеем, климат-контролем, системой ароматизации, беспроводной зарядкой и комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense.

Toyota Camry Glory Edition предлагается только с гибридной силовой установкой на базе двухлитрового атмосферного двигателя. Суммарная мощность составляет 197 л.с. Стандартная Camry в Китае доступна с двухлитровым атмосферным мотором (173 л.с.) и гибридной установкой на базе 2,5-литрового двигателя (230 л.с.). Стоимость Toyota Camry Glory Edition составляет от 2,8 до 2,9 млн рублей в пересчете с китайских юаней. Продажи новинки уже стартовали.