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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Exlantix проводит зимние испытания кроссовера ET и седана ES в России
И снова Китай, да.

Китайский бренд Exlantix (принадлежащий Chery) проводит зимние дорожные испытания кроссовера ET и седана ES в России. Эти модели, которые должны поступить в продажу в первом квартале 2025 года, будут представлены как в полностью электрических, так и в гибридных plug-in версиях. В ходе тестов автомобили проедут 45 000 км по различным типам дорог в условиях низких температур.

Инженеры Exlantix проверяют работу трёхзонного климат-контроля с ионизацией и ароматизацией воздуха, а также «зимнего пакета», который включает подогрев руля, всех сидений, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Кроме того, тестируется русифицированная информационно-развлекательная система с голосовым помощником. Также проводятся замеры уровня шума и вибраций в салоне.

Обе модели построены на платформе E0X. Гибридная версия Exlantix ET оснащена 1,5-литровым турбомотором, двумя электродвигателями и батареей емкостью 43 кВт⋅ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 469 л.с., крутящий момент — 634 Нм. Запас хода на одной зарядке и полном баке достигает 1238 км (WLTC). Предполагается, что гибридная версия седана ES получит аналогичную силовую установку. Также будет доступна версия ES с 800-вольтовой архитектурой, батареей на 82 кВт⋅ч и двумя электродвигателями (480 л.с., 660 Нм), обеспечивающей запас хода до 530 км.

Цены на автомобили Exlantix в России будут объявлены позже.

#автомобили #explantix #explantix et
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