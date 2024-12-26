Брутальный.

Haval H7, новый кроссовер с мужественным дизайном, уже доступен для заказа на Ближнем Востоке. В скором времени модель появится и в других регионах, включая Россию, где её силуэт уже засветился на сайте бренда. H7 представляет собой глобальную версию китайского кроссовера Haval DaGou второго поколения.

Внешность Haval H7 характеризуется круглыми светодиодными фарами и задними фонарями, квадратными колесными арками с массивными накладками, а также выразительными боковинами. Габариты кроссовера внушительны: длина — 4705 мм, ширина — 1908 мм, высота — 1780 мм, колесная база — 2810 мм. Это делает его заметно крупнее российского Haval Dargo (первого поколения DaGou).

В Кувейте Haval H7 предлагается в комплектации High Deluxe с двухлитровым турбомотором мощностью 228 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач (возможно, речь идёт о роботизированной трансмиссии). Привод — полный. В Китае доступны также версии с 1,5-литровым турбодвигателем и передним приводом, а также подзаряжаемый гибрид.

В стандартное снаряжение Haval H7 для рынка Кувейта входят 19-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, раздельные экраны приборной панели и мультимедийной системы, проекционный дисплей, климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. Панорамная крыша предлагается в качестве опции. Глобальный запуск Haval H7 запланирован на 2025 год. В России премьера модели может состояться уже в конце декабря.