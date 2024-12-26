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Китайский автопроизводитель Changan начал продажи кроссовера CS75 Plus новой генерации в версии Ultra с двухлитровым турбомотором. Пока что автомобиль предлагается только с передним приводом, но позже может появиться и полноприводная модификация.

Новый Changan CS75 Plus, который сам производитель называет четвёртым поколением модели (хотя фактически это третье), дебютировал в Китае осенью этого года. Изначально кроссовер был доступен только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. Теперь же покупателям предложена более мощная версия Ultra с двухлитровым турбодвигателем, развивающим 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 215 км/ч.

Внешне версия Ultra отличается от базовой модели обновленным задним бампером, двойными патрубками выхлопной системы и 20-дюймовыми дисками оригинального дизайна. В салоне CS75 Plus Ultra установлена трёхэкранная панель приборов, включающая 10,25-дюймовую цифровую приборку, 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 12,3-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Среди другого оборудования — беспроводная зарядка, панорамная крыша, климат-контроль, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. В более дорогой комплектации добавлены подогрев и вентиляция задних сидений и усовершенствованный автопарковщик.

Стоимость Changan CS75 Plus Ultra составляет от 1,8 до 1,9 млн рублей в пересчете с китайских юаней.