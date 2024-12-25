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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«ГАЗ» намерен в 2025 году начать выпуск нового вездехода «Садко 9»
Полезная машина для тех мест, куда так просто не добраться.

В семействе отечественных вездеходов грузового назначения в 2025 году появится пополнение. Как передаёт TG-канал «Грузовики и вообще», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) готовится к начале в следующем году серийного производства и продажи вездехода «Садко 9». Согласно имеющейся информации, новая машина станет заменой вездеходу ГАЗ-33086.

Сообщается, что «Садко 9» получит усиленную по сравнению с вездеходом «Садко Next» конструкцию, что выразится в повышении полной массы и грузоподъёмности автомобиля. Чтобы эту полную массу сдвигать с места и разгонять до приличных скоростей, под капот новенькому «Садко 9» установили турбодизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 169 л. с. Что до полной массы, то здесь она включена в наименование новой модели и составляет 9 тонн. Из этой полной массы непосредственно грузоподъёмность (полезная нагрузка) составляет 5 тонн.

Машина оснащается усиленным задним мостом, пневматической задней подвеской. Перечень возможных надстроек для «Садко 9» весьма широк и примерно совпадает с моделью «Газон Next 8.7»: от банальных грузовиков повышенной проходимости до эвакуаторов до передвижных лабораторий.

#россия #автомобили #промышленность #газ #автомобилестроение #«газ»
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