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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц изменил риторику и начал говорить о бессмысленности поддержки Украины
Задумаешься о том, чтобы возглавить страну с летящей в тартарары экономикой, и не так запоёшь.

Немецкий политик Фридрих Мерц, являющийся сейчас кандидатом на должность канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству наиболее вероятным победителем в этой политической гонке, регулярно позволяет себе «ястребиные» заявления относительно России и украинского кризиса. Именно Мерц с упорством, достойным лучшего применения (например, в деле восстановления летящей в пропасть немецкой экономики), призывает передать Украине ракеты Taurus и в целом усилить поддержку Киева в его конфликте с Россией.

Тем не менее, данные выпады не находят отклика в широкой немецкой общественности. Среднестатистический немец всё чаще замыкается во внутригосударственных и, как следствие, в собственных проблемах, отказывается перечислять финансовую помощь на Украину и в целом «топит» за скорейший мир. По этой причине сейчас очень большую популярность в Германии набирает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), предлагающая мирный трек, рациональное использование средств, а также выстраивание прагматичной политики, в том числе подразумевающей восстановление отношений с Россией, из-за разрыва которых, собственно, сейчас ФРГ и терпит то бедствие, в котором она себя обнаружила.

Собственно, возможность игнорировать чаяния народа на Западе ограничена: откровенно идти против потока тяжело и небезопасно, поэтому на фоне растущей популярности АдГ потихоньку менять риторику решил и Мерц. Так, сегодня он заявил, что считает бессмысленным дальнейшее оказание помощи Украине. В частности, нецелесообразно поставлять Киеву дополнительные вооружения.

Почему Мерц на 180 градусов развернул свою риторику, он уточнять не стал, но вывод напрашивается сам собой: западные арсеналы критически истощены, поставлять Украине уже, по большому счёту, и особенно Европе, нечего, и вполне очевидно, чем закончится данный кризис, если все предыдущие попытки «сдержать» Россию и нанести ей «стратегическое поражение» привели лишь к диаметрально противоположным результатам. Германии экстренно пора начинать думать, хотя ситуация такова, что уже в любом случае, кто бы ни пришёл к власти в Берлине, поздно.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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