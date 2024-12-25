Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Взаиморасчёты между странами СНГ на 85 % осуществляются в национальных валютах
По сути, в рублях.

Дедолларизация — крайне важный в глобальной политике и экономике процесс. Паразитирование одних государств на других должно закончиться, и чем скорее это произойдёт, тем лучше для всех. Острием копья в данном процессе выступает Россия, активно продвигающая использование национальных валют во взаиморасчётах между государствами, и вот, в частности, в рамках торговли между странами СНГ доля национальных валют превысила 85 %. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

Какие конкретно валюты используются, не уточняется, но рискнём предположить, что преимущественно все расчёты производятся в российских рублях, потому что именно российский рынок для стран СНГ является главным, и в том числе российская продукция поступает на прилавки в магазины стран СНГ.

Вообще, отказ от привычных резервных валют при осуществлении взаиморасчётов происходит не только на уровне СНГ, но и куда глобальнее — на уровне БРИКС. С поправкой на то, что в этом случае в рамках дедолларизации происходит юанизация экономики, что, как вы понимаете, тоже ничем позитивным не является. В целом мир движется к тому, чтобы валюты были взаимно конвертируемыми. Необходимо помнить, что многополярность и взаимная конвертируемость валют — это нормальное, естественное мироустройства, которое сопровождало человечество сотни, тысячи лет. Так что долларовая гегемония — это в масштабах цивилизации ошибка, а в масштабах истории и вовсе миг. И этим мигом США не сумели воспользоваться правильно.

#россия #финансы #экономика #дедолларизация #снг
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Будущая Nintendo Switch 2 может стать главной консольной неудачей десятилетия
36
"Ужасающий 3", "Ручная кладь", "Миссия: Красный": краткий обзор фильмов
3
Мой топ 10 лучших игр 2024 года на персональных компьютерах
40
The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos - когда пародия на игры становится игрой
2
Самопровозглашенный создатель биткоина рискует оказаться за решеткой из-за иска на триллион долларов
13
США инициируют расследование на фоне стремления Китая к доминированию на рынке полупроводников
10
Обзор и тест USB 3.1 адаптера AC5409 для SSD формата M2 NVMe / M2 SATA
18
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
+

Сейчас обсуждают

Александр Привет
19:50
И хрен на них, ни кто этот хлам и так уже не берёт по их ценам
В 2025 году многие российские автодилеры могут обанкротиться
REY_B_
19:48
И начался маркетинг? - У 4090 12 чипов памяти, и шина 384 бита. Здесь 16 чипов, соответственно 512 бит. Пропускная способность шины и число чипов увеличились в 1,33 раза.... Что при использовании GDDR...
В сети появились реальные фото печатных плат Nvidia GeForce RTX 5090
Login43
19:47
Сигейт походу, берешь изопропил и галошу и ватой все контакты контроллера трёшь. Только не вздумай ничем твердым туда лазить.
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
Артур Шевченко
19:47
Очень интересно, пойду куплю 4080))
PlayStation 5 Pro Game Boost значительно улучшает качество изображения и производительность игр
Татьяна Скалка ( Горбатюк )
19:39
Глючное и фризящее - это ты про себя, и идёшь ты колоть галоперидол
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
LastAtlant
19:37
Не радужно выглядит, 3070 220 ватт, 4070 200 ватт, 5070 250( компактных моделей можно не ждать
Инсайдер раскрыл полные характеристики RTX 5070 и RTX 5070 Ti
L1yod
19:32
Господи ну, что за доблаебы работают у нас в правительстве. Я за все годы пользования тем же вацапом не разу не видел, чтоб мне звонили спамеры и мошенники зато по мобильной связи ебошут по несколько ...
В России рассматривают возможность блокировки звоков в мессенджерах
REY_B_
19:30
Осталось только не подпускать противника на дистанцию запуска дронов на проволоке. Которая из-за веса катушки заметно ниже чем у обычных. Итого тактика ведения войны поменялась...
Все российские танки на фронте теперь защищены от дронов с помощью новейших систем РЭБ
Татьяна Скалка ( Горбатюк )
19:26
Дупу тебе разрабатывает власть воров
Украина разрабатывает крылатую ракету "Трембита", якобы способную долететь до Москвы
VRoman
19:21
Кто-то апгрейдится ради FPS в игре, а кто-то апгрейдится ради числа ядер и чтобы открывать кучу всяких прог во время игры. Автор наверное относится ко второй категории.
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем