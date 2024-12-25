По сути, в рублях.

Дедолларизация — крайне важный в глобальной политике и экономике процесс. Паразитирование одних государств на других должно закончиться, и чем скорее это произойдёт, тем лучше для всех. Острием копья в данном процессе выступает Россия, активно продвигающая использование национальных валют во взаиморасчётах между государствами, и вот, в частности, в рамках торговли между странами СНГ доля национальных валют превысила 85 %. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

Какие конкретно валюты используются, не уточняется, но рискнём предположить, что преимущественно все расчёты производятся в российских рублях, потому что именно российский рынок для стран СНГ является главным, и в том числе российская продукция поступает на прилавки в магазины стран СНГ.

Вообще, отказ от привычных резервных валют при осуществлении взаиморасчётов происходит не только на уровне СНГ, но и куда глобальнее — на уровне БРИКС. С поправкой на то, что в этом случае в рамках дедолларизации происходит юанизация экономики, что, как вы понимаете, тоже ничем позитивным не является. В целом мир движется к тому, чтобы валюты были взаимно конвертируемыми. Необходимо помнить, что многополярность и взаимная конвертируемость валют — это нормальное, естественное мироустройства, которое сопровождало человечество сотни, тысячи лет. Так что долларовая гегемония — это в масштабах цивилизации ошибка, а в масштабах истории и вовсе миг. И этим мигом США не сумели воспользоваться правильно.