Причём, с опережением графика.

Как и положено любой серьёзной корпорации в конце года, «Ростех» подводит итоги. Будучи госкорпорацией, объединяющей под собой, по сути, весь российский оборонно-промышленный комплекс, «Ростех» завершает год вполне успешно. В частности, предприятия российского ОПК с опережением графика поставили в войска такую важную продукцию, как зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», а также ракет для «Панцирей» и противотанковых комплексов «Корнет».

Следует отметить, что «Панцири» наряду с «Торами» сегодня являются главными рабочими лошадками по перехвату беспилотников противника, «Корнеты» великолепно справляются с задачей поражения бронетехники противника, ну а БМП-2М «Бережок» зарекомендовали себя как удачное решение при использовании в механизированных пехотных сражениях.

Примерно с середины 2023 года российский оборонно-промышленный комплекс работает на полную мощность, без выходных, праздников и перерывов. Необходимо не только обеспечивать потребности группировок войск в рамках специальной военной операции, но и снабжать формируемые новые полки, бригады, дивизии, армии, корпуса в рамках увеличения общей численности вооружённых сил России. Мир стремительно возвращается к конфронтационному периоду, и прав в нём может быть только тот, за кем сила. За кем силы нет, тот не прав по определению. Так, увы, было, есть и всегда будет.