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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России заработал завод по производству ядерного топлива для перспективного «быстрого» реактора БРЕСТ-ОД-300
Пока что он введён в опытно-промышленную эксплуатацию.

Идее создания реакторов на так называемых быстрых нейтронах, на самом-то деле, почти столько же лет, сколько привычным реакторам на так называемых тепловых (медленных) нейтронах. Преимуществом «быстрого» реактора является способность задействовать в реакции изотоп уран-238, который в стандартных тепловых реакторах не участвует в реакции деления и, как следствие, является бесполезным с энергетической точки зрения продуктом.

Несмотря на преимущества «быстрых» реакторов, все страны, кроме России, эту идею недальновидно забросили, поэтому сегодня госкорпорация «Росатом» без преувеличения впереди планеты всей в вопросе атомных энергетических технологий. Перспективный «быстрый» реактор БРЕСТ-ОД-300 ещё пока существует как идея, но воплощение этой идеи в жизнь активно идёт. В частности, сегодня в городе Северск, где и будет расположен первый соответствующий экспериментальный реактор, в опытно-промышленную эксплуатацию был введён завод по производству ядерного топлива для БРЕСТа.

Согласно комментарию «Росатома», на предприятии уже изготовили первые макетные топливные кассеты, выполненные в дизайне активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300. Топливные кассеты были наполнены «таблетками» из нитрида урана-238 (обеднённого урана). Помимо создания топлива из нитрида урана предприятие предполагает и производство топлива из нитрида плутония, чтобы в конечном счёте создавать смешанное СНУП-топливо, состоящее из нитридов урана и плутония.

Напомним, что «быстрые» реакторы являются ключевым звеном в цепи так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. Предполагается, что в «быстрых» реакторах можно будет задействовать ранее считавшиеся бесполезными в атомной энергетике изотопы, параллельно получая в качестве продуктов реакции новое топливо уже для стандартных тепловых атомных реакторов. Конечно, говорить о бесконечной энергии не приходится, потому что это антинаучно, но обеспечить себе источник энергии на тысячи лет вперёд — вполне возможно. Главное, чтобы атомных электростанций с реакторами на быстрых нейтронах становилось больше. Пока что же в России в промышленной эксплуатации находится только Белоярская АЭС с реакторами типа БН, ну и строится экспериментальный реактор БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области. Понятное дело, что таких масштабов крайне недостаточно.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #атомная энергетика
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