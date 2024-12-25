Об этом заявил глава Минпромторга.

Как вы хорошо знаете, в результате незаконных антироссийских рестрикций, введённых коллективным Западом с предельно понятными целями по дестабилизации экономической и, как следствие, политической обстановки в стране, перед Россией встала циклопических масштабов задача новой индустриализации с целью замещения промышленной продукции хотя бы стратегической важности, то есть, обеспечивающей безопасность государства в ключевых отраслях.

Процесс, несмотря на язвительные комментарии скептиков, идёт, причём с такой скоростью, что отраслям банально не хватает квалифицированных кадров, и они вынуждены организовывать обучение уже непосредственно на предприятиях. И вот, о том, что в уходящем 2024 году обрабатывающая промышленность в России росла рекордными темпами, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Наиболее активно в России, добавил Алиханов, развивается производство электронных и оптических изделий, автомобильной техники, изделий из металла, а также компьютеров.

Согласно официальным сведениям Росстата, обрабатывающая промышленность в России за десять полных месяцев 2024 года увеличилась почти на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это колоссальный рост. Да, безусловно, речь идёт о «низком старте», за счёт которого и обеспечиваются такие значения, и год за годом этот рост в процентном выражении будет снижаться, но главное не проценты, а конечные объёмы производимой продукции.